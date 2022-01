Cosa ne pensano gli altri tennisti?

Nadal: "Australian Open più importante di qualunque giocatore"

​"L'Australian Open è molto più importante di qualunque giocatore - sostiene Rafa Nadal -. E' chiaro che Novak è uno dei migliori giocatori della storia, senza dubbio. Ma non c'è nessun giocatore nella storia che sia più importante di un evento. Nessuno: Roger, Novak o me stesso. Se giocherà il torneo bene, se non lo giocherà sarà cimunque un grande Australian Open, con o senza di lui".

Tsitsipas: "Ora basta, è ora di tornare a parlare di tennis"

"E' stato su tutti i notiziari nelle ultime due settimane. ora invece è tempo di parlare di tennis. Non se n’è parlato abbastanza nelle ultime due settimane ed è un peccato". Così Stefanos Tsitsipas, quarta testa di serie degli Australian Open

Osaka: "Triste per situazione Djokovic"

"Novak è un giocatore eccezionale ed è un po' triste che alcune persone possano ricordarlo in questo modo. So com'è essere nella sua situazione". Parole di Naomi Osaka, campionessa in carica degli Australian Open

Muguruza: "Bastava seguire le regole e vaccinarsi"

"Tutto questo avrebbe potuto essere evitato, come abbiamo fatto tutti, vaccinandoci, facendo tutte le cose che dovevamo fare per venire qui in Australia - ha dichiarato la spagnola, due volte vincitrice di uno Slam -. Tutti conoscevano molto chiaramente le regole. Devi solo seguirle e basta. Non credo sia così difficile".