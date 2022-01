L'azzurro Caruso ripescato al posto di Djokovic

Da lunedì 17 si torna (finalmente) a giocare: al via gli Australian Open, prima prova dello Slam del 2022 senza Djokovic ma con ben 14 italiani in campo nel 1° turno (10 uomini e 4 donne): Salvatore Caruso ripescato al posto di Nole come lucky loser.

Il 2022 del tennis vive il primo grande momento della stagione con il via degli Australian Open. Esaurita la vicenda Djokovic, che ha monopolizzato le ultime due settimane, si torna in campo da lunedì 17 gennaio con il primo Slam dell'anno. Il serbo è campione in carica e nove volte vincitore ma non potrà difendere il titolo dopo la revoca del visto da parte del governo australiano. Una notizia che permette a Salvatore Caruso di entrare nel tabellone pricnipale come lucky loser (il 29enne siciliano era stato sconfitto nelle qualificazioni dal giapponese Taro Daniel). In campo quindi ci sarannìo ben 14 italiani, dieci in campo maschile e quattro nel femminile. Tre le teste di serie: Berrettini, Sinner e Sonego. Si gioca al Melbourne Park, con il campo centrale alla Rod Laver Arena, dove si disputeranno semifinali e finale.