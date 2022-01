Nadal in semifinale agli Australian Open, ma Shapovalov non ci sta. Il canadese, ko al 5° set e dopo quattro ore, prima dà del "corrotto" al giudice di sedia, poi polemizza in conferenza stampa: "Riceve sempre trattamenti di favore". Nel mirino il timing non fatto rispettare in servizio e in risposta al rivale e un lungo medical time-out concesso a Rafa dopo un problema fisico

NADAL IN SEMIFINALE - BERRETTINI-MONFILS LIVE