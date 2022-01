Termina ai quarti la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open: l'azzurro ha ceduto 6-3, 6-4, 6-2 al n°4 del mondo a uno Stefanos Tsitsipas in autentico stato di grazia. Venerdì Berrettini sfiderà Nadal per un posto in finale. Tutto su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Jannik Sinner termina la sua avventura ai quarti di finale degli Australian Open, sbattendo contro una versione cinque stelle extra-lusso di Stefanos Tsitsipas. Il numero 4 del mondo gioca un tennis aggressivo, veloce e preciso, togliendo la possibilità di scambiare al 20enne azzurro. Un break in avvio di ogni set manda al tappeto Sinner, che cede 6-3, 6-4, 6-2 in poco più di due ore e vede così svanire l'accesso alla prima semifinale Slam della carriera. Greco da sogno in battuta, con il 79% di resa sulla prima di servizio, zero palle break concesse e 30 vincenti, ben dodici in più dell'italiano. Per Tsitsipas è la terza semifinale a Melbourne negli ultimi quattro anni, Sinner si ferma per la seconda volta ai quarti di uno Slam dopo il Roland Garros 2020. L'Italia resta comunque in corsa con Matteo Berrettini, che venerdì cerca uno storico posto in finale contro Rafa Nadal.

Di seguito la cronaca del match: