Jannik Sinner affronta Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale degli Australian Open. Il match, in programma come terzo di giornata sulla Rod Laver Arena, è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky. Si giocherà non prima delle 5 del mattino in Italia. Sinner, al secondo quarto in uno Slam dopo Roland Garros 2020, è diventato il quinto italiano di sempre a raggiungere questo traguardo Down Under dopo De Stefani (1935), Pietrangeli (1957), Caratti (1991) e Berrettini (2022). Mercoledì Sinner si giocherà l’ingresso nella sua prima semifinale Slam con il greco, n.4 del ranking e del seeding, già due volte al penultimo atto a Melbourne (2019 e 2021).

Sinner-Tsitsipas, i precedenti Il 23enne di Atene si è imposto in due delle tre sfide precedenti con l’azzurro, compresa l’ultima in semifinale a Barcellona lo scorso anno. In precedenza al secondo turno di Roma 2019 aveva vinto Tsitsipas mentre Sinner si era preso la rivincita, sempre al secondo turno e sempre Foro Italico, nel 2020. Sarà la prima volta che i due si affrontano su una superficie diversa dalla terra battuta.

Il percorso di Sinner agli Australian Open Tutto facile fin qui per il tennista allenato da coach Riccardo Piatti, aiutato da un tabellone non impossibile. Dopo essersi imposto all’esordio in tre set sul portoghese Joao Sousa, n.140 ATP, proveniente dalle qualificazioni, si è ripetuto sempre in tre set sullo statunitense Steve Johnson, n.104 del ranking. Al terzo turno - il primo per lui agli Aus Open in tre partecipazioni - l’altoatesino ha regolato in 4 set il giapponese Taro Daniel, n.120 del ranking, passato attraverso le qualificazioni (dove aveva messo in fila tre italiani: Arnaboldi, Moroni e Caruso). Infine negli ottavi ha spezzato i sogni di gloria del pubblico di casa superando Alex De Minaur, 31 del seeding, senza concedere set.