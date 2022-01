Berrettini, come battere Nadal

Sale l'attesa per la semifinale degli Australian Open (venerdì non prima delle 4.30 italiane, in diretta su Eurosport, canale 2010 di Sky), proviamo ad analizzare tatticamente e tecnicamente la sfida fra Matteo Berrettini e Rafa Nadal. BERRETTINI-NADAL, LA GUIDA TV

Da una parte della rete ci sono 20 titoli dello Slam. Dall'altra ancora zero. Missione impossibile? No, assolutamente no. Gli elementi tecnici attuali, uniti alla condizione fisica e alla crescita mentale di Matteo, permettono di giocare per vincere. Nadal è il favorito, ma se Berrettini riuscirà a trovare una chiave tattica ben precisa le chance possono aumentare. Con quale strategia tattica? Ecco i miei 5 consigli tecnici per provare a battere Nadal.

1) Variare il servizio È il colpo in cui Berrettini è più potente di Nadal. Ma la sola potenza non basta contro uno splendido ribattitore. Servirà variare traiettorie e rotazioni. Da destra la traiettoria slice a uscire può costringere lo spagnolo ad allungarsi dalla parte della presa bimane. Da sinistra invece l'utilizzo della soluzione kick può spostare Nadal fuori dal campo, consegnando più campo aperto. La scelta tattica di Nadal di rispondere sul cemento molto lontano dalla linea di fondo, va dunque sfruttata allargando il ventaglio delle traiettorie. La mera potenza non è sufficiente contro Nadal. Garantire questa imprevedibilità può essere la chiave vincente.

2) Cambi di ritmo La trappola in cui Matteo non dovrà cadere è accettare lo scambio. Più lo scambio di allunga e più Nadal diventa un cannibale. Dovrà accettare il rischio di andarsi a prendere qualche punto in più dentro il campo. Dovrà sfruttare l'accelerazione soprattutto dalla parte del diritto anomalo, andando più del solito ad aggirare il rovescio. Sicuramente Nadal proverà a schiaccarlo sulla diagonale del rovescio sfruttando il diritto mancino. Da lì Matteo non deve cedere campo, altrimenti non ha scampo nel punto. Deve venirne subito fuori anche giocando soluzioni legate al rovescio in back basso, diversificando peso e morbidezza della palla. Perché l'imperativo è mai giocare due palli uguali a Nadal per evitare di farlo entrare nella sua "comfort zone".

3) Aggredire sulla seconda leggi anche Berrettini-Nadal, come vedere la semifinale su Sky Matteo non è un giocatore da "chip and charge", alla Feliciano Lopez per intenderci. Ma il rischio calcolato andrà preso sulla risposta al servizio. Può essere la chiave vincente. Perché nel repertorio tecnico eccezionale di Nadal, la seconda palla è l'unico colpo umano. Dovrà mettergli pressione lì, non rispondere conservativo. Le poche palle break faranno la differenza nel match. Matteo può tenere il suo servizio con più facilità di Nadal. Ma il turning point sarà la capacità di aggredire sulla seconda nel momento della verità. 4) Il piano B Purtroppo è mancato a Sinner. Tsitsipas, in giornata di grazia, è stato superiore in ogni settore di gioco. Jannik non è stato reattivo nel percepire quel dominio modificando in corsa la strategia. A 20 anni avrà tempo per farlo. Matteo dovrà essere pronto ad avere un suo piano B se Nadal scapperà via. Aggrappandosi ai punti fermi di una visione tattica del match in cui dovrà essere lui a gestire i punti chiave che faranno la differenza. Potranno esserci diversi match dentro la partita. Deve accettare il rischio e il cambiamento. Reattivo anche nel piano alternativo.