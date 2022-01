La semifinale degli Australian Open, uno storico best ranking (al n° 6 della classifica ATP) e ora la ciliegina sulla torta di questo magico inizio d'anno per Matteo Berrettini: "The Hammer" - il martello, com'è soprannominato - sarà l'ospite sportivo della prima serata del Festival di Sanremo. Non è ancora chiaro cosa farà, esattamente, il tennista romano: se canterà... o "sfiderà" Fiorello che, nel 2020, si esibì sul palco del Teatro Ariston in un mini-match di tennis con Novak Djokovic (in quell'occasione il serbo canticchiò anche "Terra Promessa", di Eros Ramazzotti). Sarà, insomma, la "consacrazione" per l'amatissimo tennista romano, già vincitore di 5 titoli del circuito e l'unico azzurro ad aver disputato la finale del torneo di Wimbledon.