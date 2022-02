Jannik Sinner eliminato ai quarti del torneo ATP 500 di Dubai: l'azzurro viene battuto 6-3, 6-3 dall'amico Hubert Hurkacz, che in semifinale affronterà Rublev. L'altoatesino perde anche il posto in Top-10, superato proprio dal polacco. Oggi in campo anche Djokovic. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

"Vai a fidarti degli amici...". Potrebbe pensarla così oggi Jannik Sinner, eliminato dall'amico e compagno di doppio Hubert Hurkacz con un doppio 6-3 ai quarti del torneo ATP di Dubai. La beffa è doppia, perchè il polacco con questo successo torna in Top-10 ai danni proprio del 20enne azzurro, scavalcandolo per un solo punto nel ranking virtuale. L'azzurro, reduce da un mese di stop in cui ha cambiato staff tecnico e in cui è risultato positivo al Covid, non è riuscito a constrastare lo strapotere del semifinalista di Wimbledon, contro cui aveva già perso la finale del Masters di Miami del 2021. Statistiche impietose per Jannik: zero palle break avute contro le otto concesse, 14 gratuiti e una resa terribile sulla seconda di servizio (28%). Ora testa alla trasferta a stelle e strisce con Indian Wells e Miami, per un mese di grande tennis, tutto da vivere su Sky Sport.

