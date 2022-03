Forbes ha stilato una lista con "la meglio gioventù" italiana per il 2022: si tratta di un elenco di under 30 che rappresentano i talenti più interessanti dell’imprenditoria giovanile italiana e in generale il meglio del futuro del nostro Paese. Presente anche una componente sportiva con Matteo Berrettini, unico azzurro ad aver disputato la finale di Wimbledon. C'è anche Blanco, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con un passato da calciatore nella Feralpisalò