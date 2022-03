Tutto facile per l'altoatesino contro il serbo Dere, sconfitto con un doppio 6-3. Al terzo turno Sinner affronterà il francese Bonzi, che ha battuto Sonego in due set. Stasera Berrettini opposto al talentuoso danese Rune. Avanti anche Medvedev, Alcaraz, Tsitsipas e Nadal, costretto a una super rimonta nel match con Korda. Il Masters di Indian Wells è in diretta su Sky INDIAN WELLS: MUSETTI OUT - PAOLINI DA URLO: ELIMINA SABALENKA Condividi

Una buona e una cattiva notizia per l'Italia sul cemento californiano di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione: tutto liscio nella notte per Jannik Sinner, numero 10 del tabellone, che si è sbarazzato in meno di un'ora e mezza di gioco con un doppio 6-3 del serbo Laslo Dere; niente da fare invece per Lorenzo Sonego (n.21 del seeding), battuto a sorpresa da Benjamin Bonzi, che ha avuto la meglio sul torinese in due set (6-3, 6-4). E sarà proprio il francese (n. 62 del ranking) a sfidare l'altoatesino nel terzo turno del BNP Paribas Open, dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari. Un solo precedente tra i due, al 1° round del Roland Garros 2020, con la vittoria del 20enne di Sesto Pusteria per 6-2, 6-4, 6-4.



Domenica sera (su Sky) Berrettini-Rune Stasera (in diretta su Sky Sport Tennis) scenderà in campo Matteo Berrettini, n.6 del seeding, che esordirà nel torneo contro il talentuoso danese Holger Rune - il secondo classe 2003 più forte del pianeta dopo Carlos Alcaraz e n. 86 ATP - che ha liquidato in appena un'ora Ugo Humbert (6-3, 6-2). In precedenza, fuori Lorenzo Musetti (eliminato da Opelka) e forfait per febbre di Fabio Fognini prima della sfida con Basilashvili. Tra le donne, impresa di Jasmine Paolini: la toscana si è presa lo 'scalpo' di Arina Sabalenka, n° 3 WTA, e affronterà al terzo turno la svizzera Viktorija Golubic.

Indian Wells: i risultati degli italiani [10] Sinner vs Djere 6-3, 6-3 Basilashivili b. Fognini (decisa a tavolino) [17] R. Opelka b. Musetti 6-1, 6-4 Bonzi b. [21] Sonego 6-3, 6-4 Paolini b. [2] Sabalenka 2-6, 6-3, 6-3

Avanti Medvedev, che fatica per Nadal Per Daniil Medvedev era il primo impegno ufficiale da numero uno al mondo: il russo ha sconfitto senza problemi (6-3, 6-2) il giovane ceco Thomas Machac e mette ora il francese Gael Gonfils nel mirino. Vittoria facile anche per Alcaraz contro lo statunitense McDonald (doppio 6-3 per lo spagnolo, che si regala il 'derby' con Bautista-Agut). Deve sudare invece le proverbiali 'sette camicie' il loro connazionale Rafa Nadal, a un passo dall'eliminazione con l'americano Sebastian Korda, avanti 5-2 e servizio nel terzo e decisivo set, rimontato sul più bello dal fresco vincitore dell'Australian Open: 6-2, 1-6, 7-6 (6-3) e sedicesima vittoria consecutiva nel 2022 per il maiorchino, n.4 del tabellone, atteso dall'inglese Daniel Evans. Avanza anche il greco Stefanos Tsitsipas (n.5), che la spunta al tie-break contro Jack Sock.