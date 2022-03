Un brutto gesto da una spettatrice non è passato inosservato a Naomi Osaka. La tennista giapponese, nel corso della gara valida per il secondo turno del torneo di Indian Wells persa contro la russa Veronika Kudermetova (6-0, 6-4) è scoppiata in lacrime a causa di un insulto proveniente dal pubblico. Poco dopo l'inizio del match, infatti, una signora presente sugli spalti si è rivolta alla ex numero uno al mondo urlandole: "Fai schifo!" . A quel punto Osaka non ha trattenuto le lacrime e la partita si è dovuta interrompere per qualche minuto. Dopo una prima pausa, si è rivolta al giudice di sedia , chiedendo che la spettatrice venisse allontanata. Poi ha chiesto di parlare al microfono, ma per poter esprimere la propria opinione sull'accaduto ha dovuto attendere il termine dell'incontro. L'ex numero uno al mondo lo scorso anno aveva confessato di aver fatto i conti con depressione e ansia da stress e aveva preso una pausa dalle competizioni.

Ma a cosa si riferisce?

Conclusa la partita, Osaka ha aspettato che la sua avversaria, numero 21 del mondo, terminasse la sua intervista (Kudermetova ha assicurato di non essersi resa conto dell'insulto), per poi tornare sull'episodio: "A essere onesti quello che è successo non mi ha infastidito - ha detto la giapponese, che nel frattempo è scesa al numero 78 del ranking -, in passato mi era già successo che qualcuno mi urlasse contro. Il problema è che sia successo qui. Prima di venire, ho visto un video di quello che è successo a Venus e Serena. Se non lo conoscete, dovreste guardarlo. Non so perché, ma mi è entrato in testa e continava a venirmi in mente". Il riferimento è a quanto accaduto a Indian Wells alle sorelle Williams nell'edizione del 2001: Venus che in semifinale avrebbe dovuto affrontare la sorella, venne accusata di aver finto un infortunio per non giocare il match. La stessa e il padre Richard vennero fischiati al loro arrivo per assistere alla finale nella quale era impegnata Serena, la quale fu insultata per tutto il corso del match. Le sorelle Williams decisero dunque di boicottare il torneo di Indian Wells, tornando a giocarlo soltanto nel 2015 (Serena) e nel 2016 (Venus).