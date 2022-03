Clamoroso Barty: ritiro a 25 anni da numero uno

La tennista australiana Ashleigh Barty, numero uno della classifica Wta, ha annunciato il ritiro con un messaggio video. "Oggi è una giornata difficile ed emozionante per me, perché sto annunciando il mio ritiro dal tennis", ha detto su Instagram. "Ho dato assolutamente tutto quello che avevo per questo bellissimo sport - ha spiegato - e ne sono davvero felice. Per me, questo è il mio successo. Ora voglio inseguire altri sogni". Considerata una delle tennisti più forti della sua generazione, è l'ottava tennista nella storia con più settimane al primo posto nel ranking mondiale e la quarta nella storia a chiudere per tre anni consecutivi in vetta alla classifica, dopo Martina Navratilova, Steffi Graf e Serena Williams.