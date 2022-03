Ad Acapulco lo stop per un problema agli addominali, ora un fastidio alla mano destra: non è decisamente il miglior periodo per Berrettini. Il nostro n.1 azzurro, n.6 del ranking Atp e n.4 del tabellone, si è ritirato prima ancora di scendere in campo dal secondo Masters 1000 della stagione, in corso a Miami. L'argentino Juan Manuel Cerundolo, 20enne di Buenois Aires, n.122 ATP, ora se la vedrà con un lucky loser. Il prossimo appuntamento per vedere in campo Matteo è dunque quello di Montecarlo (9-17 aprile).