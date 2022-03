Medvedev elimina Murray in due set (6-4, 6-2)

Al Masters 1000 di Miami ha fatto il suo esordio il numero 1 del tabellone In una partita dai grandi nomi, Daniil Medvedev ha cominciato il torneo contro Andy Murray, entrato in tabellone grazie a una wild card. E' finita 6-4, 6-2 per il russo, anche se come come tutti i suoi connazionali non gioca sotto la bandiera del suo Paese. Murray, che ha annunciato il ritorno del coach Ivan Lendl, ha regalato sprazzi di grande tennis ma Medvedev è stato superiore. Rivedremo il britannico nella stagione sull'erba, perché ha deciso di saltare quelli sulla terra rossa. Medvedev al terzo turno sfiderà il vincente di Pedro Martinez e Cristian Garin. In assenza di Nadal e Djokovic, è Medvedev il favorito del torneo e se dovesse raggiungere la semifinale si riprenderà il primo posto nel ranking Atp, perso in favore del serbo dopo la sconfitta contro Monfils a Indian Wells.