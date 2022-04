Sinner dopo la vittoria in rimonta contro Rublev e il passaggio ai quarti di finale: "A un certo punto abbiamo alzato il livello entrambi. E ho anche avuto un pizzico di fortuna". Venerdì 15 aprile affronterà Zverev. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

