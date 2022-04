Tsitsipas in finale, affronterà Davidovich Fokina

La finale del terzo Masters 1000 di stagione vedrà affrontarsi Davidovich Fokina e Stefanos Tsitsipas. Sulla terra rossa di Montecarlo lo spagnolo ha battuto in semifinale in 3 set Dimitrov 6-4 6-7 6-3, mentre il greco ha sconfitto in 2 set Zverev, con il punteggio di 6-4 6-2

Alejandro Davidovich Fokina è il primo finalista del torneo di Montecarlo, il terzo Masters 1000 della stagione. Lo spagnolo ha battuto in semifinale il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3. Domenica sulla terra rossa affronterà nell'ultimo atto (in diretta su Sky Sport Tennis alle 14.30) il greco Stefanos Tsitsipas che ha avuto la meglio in 2 set, 6-4 e 6-2, di Alexander Zverev.

Per il 22enne iberico sarà la prima finale in un major e già dai primi colpi ha dato la sensazione di poter raggiungere il traguardo. Il primo break del match, infatti, è arrivato al terzo gioco, quando Dimitrov si è concesso un doppio fallo sul 30-40 e dato il primo vantaggio all'avversario. A farla da padrone nel parziale sono stati i gratuiti (15 e 12), con Davidovich Fokina bravo a tenere nell'8° game e portare a casa il primo set con il punteggio di 6-4. Il secondo, invece, è stato un continuo sali scendi: il bulgaro ha allungato in avvio, poi offerto il ribaltamento all'avversario che, a sua volta, ha avvertito la pressione e consentito a Dimitrov di riportarsi in partita. Si è così arrivati al tie break, dove il n° 29 del ranking è riuscito a pareggiare il conto dei set con il 6-7(2). Il corso dell'incontro è sembrato girare a favore del bulgaro, vicino a portarsi sul 3-0 dopo aver messo a segno il break. E invece è proprio lì che è arrivato il punto di rottura: Davidovich Fokina ha infilato cinque game di fila e chiuso il parziale e il match sul 6-3.