Bis Tsitsipas: è ancora il Principe di Montecarlo

Ci ha messo un’ora e trentacinque per piegare la sorpresa del torneo, quel Davidovich Fokina in grado di battere anche Novak Djokovic al ritorno in un Masters 1000 dopo le note vicende di inizio stagione. Stefanos Tsitsipas però è riuscito a portare a casa il secondo trofeo di fila nel Principato con un 3-6, 6-7 (3-7) che l’ha visto soffrire soltanto nel secondo set, appunto. È proprio lì che il suo avversario ha tirato fuori il meglio dando l’impressione di poter avviare una rimonta insperata. Qualche errore di troppo, però, nel tie-break decisivo ha portato Tsitsipas ad ‘allargare’ il gap fino a raggiungere l’ottavo torneo in carriera, il secondo Masters 1000 dopo appunto la vittoria dello scorso anno sempre a Montecarlo. Ma l’impressione è che il tennis ha trovato, se non un campionissimo, un personaggio davvero simpatico capace di conquistare l’affetto del pubblico.

Davidovich Fokina sale al 27° posto, Tsitsipas resta al 5°

Balzo in avanti per il 22enne di Malaga: “È il mio primo discorso – ha detto al pubblico al momento della premiazione -. Prima di tutto, devo fare le mie congratulazioni a Stefanos, hai giocato un grande tennis. Hai un grande team, state facendo bene. Spero di prendermi presto la rivincita. Spero che ci saranno tante battaglie, al mio team che dire grazie per essere venuti questa settimana. Abbiamo lottato per vivere questi momenti, vi voglio bene. Spero che ci saranno altre occasioni per sostenermi. Grazie al pubblico, mi sono ‘tuffato’ molte volte per voi questa settimana”.