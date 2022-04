Internazionali Tennis Roma 2022, la presentazione

Presentata a Roma la 79^edizione degli Internazionali BNL d’Italia che segna la riapertura piena degli spalti al Foro Italico. Ad oggi, otto dei primi dieci giocatori della classifica ATP e tutte le prime dieci classificate della classifica WTA hanno confermato la loro partecipazione al torneo. Il torneo maschile live su Sky Sport con oltre 100 ore di programmazione GLI INTERNAZIONALI D'ITALIA SU SKY: LA GUIDA TV Condividi

Presentata a Roma la 79^ edizione degli Internazionali BNL d’Italia che segna la riapertura piena degli spalti al Foro Italico dopo 2 anni di restrizioni dovute alla pandemia. Dal 2 al 15 maggio prossimi, l’evento è stato presentato in una conferenza stampa allo Stadio Olimpico di Roma, cui hanno preso parte il Presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli e Nicola Pietrangeli, Presidente del Comitato d’Onore del torneo.

Il ritorno del pubblico al Foro Italico L’edizione degli Internazionali che sta per iniziare segna il ritorno del grande pubblico sugli spalti del Foro Italico. Dopo due anni di fortissime limitazioni alla capienza, si torna ad avere un’apertura totale degli accessi, nel totale rispetto delle norme di sicurezza ancora in vigore: proprio a partire da oggi verranno messi in vendita anche i biglietti “ground” per la settimana dei tabelloni principali. La risposta degli appassionati è già ottima, con un miglioramento dell’11% nella prevendita rispetto al 2019, e con tutte le condizioni per poter stabilire il record d’incasso della manifestazione.

A Roma con gli azzurri Sinner, Sonego, Fognini e Camila Giorgi Per la dodicesima volta consecutiva il torneo si giocherà con la formula, definita “combined event”, che vede i match del tabellone femminile alternarsi a quelli del maschile. Ad oggi, otto dei primi dieci giocatori della classifica ATP e tutte le prime dieci classificate della classifica WTA hanno confermato la loro partecipazione al torneo, a cominciare dai numeri uno al mondo, Novak Djokovic (Serbia) e Iga Swiatek (Polonia). Fra gli Azzurri, che tanto entusiasmo stanno suscitando fra i tifosi italiani, saranno ammessi di diritto al tabellone principale Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e, fra le donne, Camila Giorgi, reduce dalla vittoria contro la Francia in Billie Jean King Cup. Le Wild Card Le Wild Card in quota alla FIT saranno assegnate in base allo schema già applicato negli scorsi anni, che tiene conto della classifica e dell’età dei giocatori e delle giocatrici. Per accedere direttamente al tabellone femminile sono state scelte Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, quest’ultima reduce da un serio infortunio. Al “main draw” maschile accederanno direttamente Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli mentre le altre due wild card saranno assegnate ai finalisti delle prequalificazioni, con quest’ultime che serviranno a determinare anche le wild card per le qualificazioni.

Il torneo maschile su Sky Sport con oltre 100 ore di programmazione live leggi anche Tennis, Internazionali d'Italia su Sky. Guida tv Come per tutti gli ATP Masters 1000, anche per Roma, doppio canale, Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano, con oltre 100 ore di programmazione. News anche su Sky Sport 24, che ogni giorno trasmetterà un’edizione in diretta dal Foro, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Il Foro Italico sarà il centro della programmazione Sky Sport, con lo studio condotto da Eleonora Cottarelli e con gli inviati Stefano Meloccaro e Angelo Mangiante, a guidare gli appassionati tra una sessione di gioco e l’altra, con i commenti affidati, tra gli altri, al capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri, e a Paolo Lorenzi. Elena Pero, nella consolidata super coppia con Paolo Bertolucci, e Luca Boschetto guideranno la squadra Sky che si occuperà delle telecronache. Da non perdere anche l’appuntamento con “Roma: The Insider”, il dietro le quinte del torneo. Sky è Official Broadcaster del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia.