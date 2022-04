Tennis, Internazionali d'Italia su Sky. Guida tv

Dall’8 al 15 maggio in diretta su Sky e in streaming su NOW la 79^ edizione del torneo maschile di Roma. Due i canali: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno , con oltre 100 ore di programmazione. Tutti i giorni live dal Foro Italico lo studio con Eleonora Cottarelli e tanti ospiti. News, risultati e aggiornamenti anche su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it

Dall’8 al 15 maggio, appuntamento con gli Internazionali BNL d’Italia. In diretta su Sky e streaming su NOW la 79^ edizione del torneo maschile del circuito ATP Masters 1000. Come per tutti gli ATP Masters 1000, anche per Roma, doppio canale, Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano, con oltre 100 ore di programmazione. News, risultati e aggiornamenti anche su Sky Sport 24, che ogni giorno trasmetterà un’edizione in diretta dal Foro, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.