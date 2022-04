Troppa pioggia: domenica con semifinali e finale

Pioggia ancora protagonista all'Atp 500 di Barcellona. Le due semifinali, Alcaraz-De Minaur e Carreno Busta-Schwartzman, sono state entrambe sospese sul 2-2 nel primo set. Si riprenderà domenica mattina alle 11, con la finale nel pomeriggio (non prima delle 16

Le due semifinali dell'Atp 500 di Barcellona sono state sospese per il maltempo sulla città catalana. La pioggia aveva fatto slittare di alcune ore l'inizio dei match Alcaraz-De Minaur e Carreno Busta-Schwartzman. Dopo le 19 i giocatori sono scesi in campo, ma il nuovo peggioramento delle condizioni meteo, ha costretto all'interruzione delle due semifinali (entrambe sul punteggio di 2-2 nel primo set). Domenica mattina, dalle 11.00, si tornerà a giocare. Nel pomeriggio - non prima delle 16.00 - la finale.

Il programma di domenica 24 aprile su Sky Sport Tennis

ore 11.00

Pista Rafa Nadal

ALCARAZ (Spa)-DE MINAUR (Aus) (telecronaca Pero-Pescosolido)

a seguire

Pista Jan Kodes

eventuali fasi finali di SCHWARTZMAN (Arg)-CARRENO BUSTA (Spa) (telecronaca Pero-Pescosolido)



non prima delle 16.00

Pista Rafa Nadal

LA FINALE (telecronaca Pero-Pescosolido)