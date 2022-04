Novak Djokovic potrà difendere il titolo vinto contro Matteo Berrettini a Wimbledon. L'All England Club ha infatti comunicato che non vigerà l'obbligo vaccinale per partecipare al torneo. Il n°1 del mondo, non vaccinato contro il Covid-19, aveva saltato per questo motivo sia gli Australian Open che i due Masters 1000 negli Stati Uniti

Novak Djokovic e gli altri giocatori non vaccinati potranno regolarmente competere a Wimbledon nel torneo che prenderà il via il prossimo 27 giugno a Londra. L'All England Club ha infatti confermato che non ci sarà l'obbligo di aver ricevuto il vaccino anticovid per prendere parte al torneo. Il tennista serbo, sei volte campione in Inghilterra, potrà quindi provare a difendere l'ultimo titolo conquistato lo scorso anno, quando battè in finale Matteo Berrettini. A Londra non saranno presenti, invece, giocatori russi e bielorussi, come conseguenza alla guerra in Ucraina.