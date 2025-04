Darderi al 2° turno: Boyer ko in due set

Darderi regola l'americano Boyer con un doppio 6-4 e si conferma imbattuto sulla terra rossa contro giocatori fuori dalla top 100. L'italoargentino tornerà in campo giovedì contro il francese Gaston. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica

Inizia bene il cammino di Luciano Darderi all'Atp 250 di Marrakech. L'italoargentino è al 2° turno grazie alla vittoria in due set sull'americano Tristan Boyer, n. 121 al mondo, con un doppio 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Una partita convincente di Darderi, che nel primo match sulla terra rossa marocchina ha confermato quanto di buono fatto vedere al Challenger di Napoli. Solidità nello scambio e un buon rendimento al servizio (4 palle break annullate su 4) per Luciano, a cui è bastato un break per set: nel primo ottenuto in apertura, nel secondo al settimo game. Boyer ha pagato i tanti errori gratuiti (37, di cui 25 dal lato del dritto), ma nel finale si è arreso soltanto al quarto match point. Una partita gestita bene da Darderi che ottiene così la dodicesima vittoria in altrettanti confronti sulla terra rossa con giocatori fuori dalla top 100.