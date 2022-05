Chiuso il torneo di pre-qualificazioni degli Internazionali d'Italia. Matteo Arnaldi e Francesco Passaro si guadagnano le wild card per il tabellone principale, mentre Giovanni Fonio e Francesco Forti si consolano con l'accesso alle qualificazioni. Il Masters di Roma in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW da domenica 8 maggio

Assegnate le due wild-card per il tabellone principale degli Internazionali d'Italia , quinto Masters 1000 della stagione che prenderà il via da domenica 8 a domenica 15 maggio al Foro Italico di Roma. Ad assicurarsi un posto nel tabellone principale grazie alla vittoria nelle pre-qualificazioni sono Francesco Passaro , che ha regolato 6-4, 6-4 Giovanni Fonio, e Matteo Arnaldi , che ha sconfitto 6-3, 6-3 Francesco Forti. Gli sconfitti possono “consolarsi” con le wild card per poter disputare le qualificazioni: insieme a loro anche Luca Nardi e Gianmarco Ferrari . Le quattro wild card per le qualificazioni femminili sono state assegnate invece a Nuria Brancaccio, Eleonora Alvisi, Stefania Rubini e Angelica Raggi .

Gli Internazionali d'Italia su Sky Sport

Dall’8 al 15 maggio, appuntamento con gli Internazionali BNL d’Italia. In diretta su Sky e streaming su NOW la 79^ edizione del torneo maschile del circuito ATP Masters 1000. Come per tutti gli ATP Masters 1000, anche per Roma, doppio canale, Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano, con oltre 100 ore di programmazione. News, risultati e aggiornamenti anche su Sky Sport 24, che ogni giorno trasmetterà un’edizione in diretta dal Foro, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.