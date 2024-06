Paolini, Djokovic e non solo: il programma di oggi

Paolini unica azzurra oggi in campo: la toscana affronterà la russa Avanesyan per un posto nei quarti. Giornata di big match al maschile: Djokovic affronta Cerundolo, riflettori su Zverev-Rune e Medvedev-De Minaur. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Lunedì con gli ultimi ottavi di finale al Roland Garros, da seguire in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW). Un day-9 con una sola azzurra in campo: Jasmine Paolini. La toscana, per la prima volta agli ottavi a Parigi, affronterà la russa Elina Avanesyan, n. 70 della classifica mondiale. Tra le due non ci sono precedenti. In palio il primo quarto di finale in carriera in uno Slam. In campo maschile, invece, sarà una giornata di big match. Attesa per Zverev-Rune e De Minaur-Medvedev, ma soprattutto per Novak Djokovic. Reduce dalla maratona notturna contro Musetti, il n. 1 al mondo sfiderà l'argentino Francisco Cerundolo, mai affrontato prima in carriera.