Sorride Jannik Sinner dopo il settimo quarto di finale a livello Slam della carriera, il secondo a Parigi: "E' stata una partita difficile, Moutet ha giocato meglio di me nel primo set e ho dovuto aggiustare un paio di cose. Il pubblico è stato corretto. Sono contento del risultato e di aver giocato su un campo così importante".

Jannik Sinner si prende i quarti di finale del Roland Garros dopo aver sofferto il primo set contro la variazioni di quel geniaccio di Corentin Moutet , n°79 del ranking, che ha mandato in confusione l'italiano. Dopo mezz'ora di assestamento, subito un duro 6-2, Jannik ha ritrovato colpi e serenità , incassando la 32^ vittoria stagionale e confermandosi imbattuto a livello Slam i n questo 2024. Per lui si tratta del secondo quarto di finale a Parigi dopo quello del 2020, il 7° in un Major (Pietrangeli è lontano solo 3 lunghezze...)

"Pubblico giusto e imparziale, ho dovuto aggiustare un paio di cose"

"Penso che sia stata una partita davvero difficile per me oggi, nel primo set ha giocato molto meglio di me, quindi ho dovuto aggiustare un paio di cose, lui ha avuto una corsa pazzesca in questo torneo, l'atmosfera è stata fantastica. Lui gioca in maniera diversa rispetto a tanti avversari, è mancino, sono felice comunque di essere ai quarti. Dall'esterno do la sensazione di non soffrire, ma il pubblico è stato giusto e imparziale. Sarebbe stato strano se avessero tifato per me. Sono orgoglioso di aver giocato su un campo così importante, il pubblico è straordinario qui"