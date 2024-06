Meravigliosa Paolini: è ai quarti a Parigi

La toscana batte in tre set la russa Avanesyan e per la prima volta in carriera raggiunge i quarti di finale in uno Slam. L'avversaria al prossimo turno sarà la n. 4 al mondo Elena Rybakina. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW)

Due anni dopo Martina Trevisan un'italiana torna nei quarti di finale del Roland Garros. È Jasmine Paolini, per la prima volta in carriera tra le migliori otto di uno Slam. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana ha battuto in rimonta la russa Elina Avanesyan, n. 70 della classifica mondiale: 4-6, 6-0, 6-1 il punteggio finale in poco meno di due ore. Un match in crescendo da parte di Paolini che ha rimediato alla partenza a handicap, con 23 errori gratuiti soltanto nel primo set. Dal secondo parziale in poi, però, la toscana ha cambiato marcia, vincendo 12 dei 13 game successivamente giocati. L'emblema del carattere, ma soprattutto della crescita di Paolini che prima di quest'anno non era mai andata oltre il secondo turno in uno Slam.

"La chiave? Credo di più in me stessa" "È stato difficile all'inizio perché le condizioni erano difficile rispetto ai primi giorni - ha spiegato Paolini dopo il match - Penso di aver fatto un buon lavoro. Sono piccola, ma cerco di combattere su ogni punto. Dopo il primo set ho cercato di rientrare in partita game dopo game, ritrovando la sensazioni migliori. Credo di più in me stessa, vincere più partite mi ha aiutato. Credere di più in me stessa è la chiave"

Ai quarti con Rybakina L'avversaria di Paolini nel primo quarto di finale Slam da professionista (in programma mercoledì) sarà una vecchia conoscenza: Elena Rybakina. La kazaka, n. 4 al mondo, ha eliminato in due set Elina Svitolina e ha eguagliato il miglior risultato in carriera a Parigi. Tra Paolini e Rybakina ci sono tre precedenti: il bilancio è 2-1 in favore della kazaka che ha battuto recentemente Jasmine nei quarti di finale di Stoccarda. Per l'azzurra sarà un match importante anche per la classifica perché in caso di vittoria entrerebbe in top 10 per la prima volta.