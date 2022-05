Lorenzo Musetti non sarà in campo agli Internazionali BNL d'Italia a Roma. A confermarlo lo stesso tennista azzurro in un post su Instagram, in cui ha confermato che l'infortunio subito a Madrid non gli consentirà di essere in campo al Foro Italico: "Ciao Ragazzi mi dispiace molto scrivere questo post … purtroppo gli esami fatti oggi non sono stati positivi e l’infortunio che ho avuto ieri è risultato più grave del previsto … mi obbliga a saltare il torneo che amo di più ovvero Roma… e anche Lione. Ma ci vedremo sicuro a Parigi". Il 20enne di Carrara n.63 del ranking, promosso dalle qualificazioni, era stato costretto al ritiro agli ottavi a Madrid all'inizio del secondo set nel match contro Alexander Zverev, n.3 del ranking e due del seeding, campione in carica e vincitore dell’edizione del 2018. Al momento dell'abbandono, il tedesco conduceva 6-3, 1-0. Musetti aveva chiesto un medical time out per un risentimento al quadricipite della coscia sinistra subito dopo la fine del primo set.