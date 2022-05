Seconda giornata degli Internazionali d'Italia. Flavio Cobolli in campo sulla Grand Stand Arena contro lo statunitense Jenson Brooksby. Più tardi tocca a Sonego-Shapovalov, Zeppieri-Khachanov e Fognini, che in serata sul Centrale affronta Thiem. Il Masters di Roma in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro sito liveblog con cronaca e aggiornamenti

