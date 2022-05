L'azzurro con il miglior ranking in tabellone a Roma, vista l'assenza di Berrettini, è pronto al debutto di lunedì contro lo spagnolo Martinez. "E' ovvio che ci sia pressione - ha spiegato in conferenza - ma bisogna gestirla, fa parte del gioco". Tutto il torneo in diretta su Sky Sport

"Ho un obiettivo in testa , servono tanti sacrifici, bisogna passare attraverso momenti difficili. Poi quando sei tra i primi 15 o 10, ogni dettaglio può fare la differenza". Così Jannik Sinner , in conferenza stampa alla vigilia dell' esordio agli Internazionali d'Italia contro lo spagnolo Pedro Martinez (lunedì 9 maggio). Il ventenne altoatesino, reduce da un inizio di stagione problematico, è l' italiano con la miglior classifica in tabellone (13esimo nel ranking Atp) al Foro Italico visto il forfait di Matteo Berrettini. "Mi dispiace che Matteo e Lorenzo (Musetti) non riescano a giocare qui. Certo che c'è pressione, ma la devi gestire , fa parte del gioco. Ognuno ha la sua strada, l'importante è concentrarsi su se stessi".

"Crescere senza snaturarmi"

leggi anche

Arnaldi e Passaro subito out a Roma, domani i big

Nel nuovo percorso intrapreso tre mesi fa con il nuovo coach Simone Vagnozzi, Sinner ha un obiettivo: arricchire il proprio tennis senza snaturarsi. "Ha un metodo diverso rispetto a Riccardo Piatti, penso che stiamo lavorando bene - ha detto -. So fare più cose se mi dovesse servire in campo, l'importante è non perdere quel che sono, ovvero un giocatore che entra in campo e spinge. Ma il tennis non è solo questo, è anche variare, capire i momenti della partita. Stiamo lavorando sul trasformare il gioco, possiamo migliorare tanto dalla parte del rovescio. Siamo sulla buona strada".