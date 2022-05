Roma: Passaro out, Arnaldi ora LIVE su Sky

Francesco Passaro esce al primo turno degli Internazionali d'Italia, al via da questa domenica a Roma e in diretta su Sky Sport. Il 21enne azzurro, in tabellone grazie ad una wild card, è stato battuto dal cileno Cristian Garin. Ora in diretta su Sky Sport Tennis c'è Matteo Arnaldi contro il croato Cilic

Finisce subito il percorso di Francesco Passaro nel Masters 1000 di Roma. Il ventunenne perugino, numero 366 nel ranking ATP e in tabellone grazie a una wild card, si è arreso a Cristian Garin, numero 39 del mondo. 6-3, 6-2 il punteggio a favore del cileno. Passaro è stato avanti di un break nel secondo set, ma ha pagato i troppi errori non forzati, 28 per la precisione. Garin ha potuto così approfittarne per strappargli il servizio sette volte su nove, nonostante il cileno non fosse al meglio per problemi alla caviglia. Per Passaro rimane comunque la soddisfazione di aver debuttato nel tabellone principale di un Masters 1000. Garin invece affronterà al secondo turno Carlos Alcaraz, impegnato questa sera in finale nel Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ore 18.30)