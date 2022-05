Prosegue il momento negativo delle azzurre agli Internazionali d'Italia. Anche Jasmine Paolini lascia il torneo al 1° turno dopo la sconfitta con la svizzera Jil Teichmann. Più tardi tocca all'ultima italiana in tabellone, Lucia Bronzetti. Il Masters di Roma in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

