Jannik Sinner debutta agli Internazionali d'Italia con una convincente vittoria sullo spagnolo Pedro Martinez, n°40 del ranking, battuto 6-4, 6-3. Mercoledì sul Centrale si giocherà un posto in ottavi di finale con l'altro azzurro qualificato al 2° turno, Fabio Fognini.

Jannik Sinne r non sbaglia e vola al 2° turno degli Internazionali d'Italia . Il 20enne di Sesto Pusteria, n.13 del ranking e 10 del seeding, ha debuttato battendo 6-4, 6-3 , in un’ora e 24 minuti di partita, lo spagnolo Pedro Martinez , n.40 ATP. Ottimo esordio per l'azzurro, che ha riscattato in pieno la delusione patita a Madrid e la scoppola ricevuta da Auger-Aliassime.

Sinner-Martinez, la cronaca del match

Inizio imperiale di Jannik che ha messo in fila sette punti prima che il 25enne di Alzira sia riuscito a farne uno. Non però ad impedire il break, siglato da un diritto vincente dell’altoatesino (2-0). Sinner ha confermato il vantaggio (3-0) e lo ha difeso in scioltezza (5-3) fino al nono game quando, con un drop-shot micidiale, Martinez ha messo a segno il contro-break (5-4). Jannik, però, non ha fatto una piega e con un rovescio in contropiede ha tolto di nuovo la battuta allo spagnolo chiudendo il primo set per 6-4. Sinner ha cominciato la seconda frazione assecondando il copione della prima (3-0), anche se nel terzo gioco l’azzurro ha dovuto cancellare un’opportunità per il contro-break al suo avversario. Martinez ha provato a fare qualcosa di diverso ma è riuscito solo a contenere le perdite. Perché Jannik stavolta non si è concesso distrazioni ed ha siglato il 6-3 con il quarto ace del match.