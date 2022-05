Sul match point per Tsitsipas una persona sugli spalti ha avuto un malore. Sinner, accortosi di quanto stava accadendo, ha fornito la sua acqua agli steward per aiutare medici e vigili del fuoco, che hanno poi portato via in barella la persona. Il match si è fermato per circa 10 minuti, anche a causa del rumoreggiare insistito del pubblico

