E' il giorno dei quarti di finale agli Internazionali d'Italia. Grande attesa per Jannik Sinner, che nel secondo match dalle ore 11 sul Centrale, sfida la quarta testa di serie, del seeding, il greco Stefanos Tsitsipas. Tutti i match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, risultati e aggiornamenti anche su skysport.it