Come prevedibile, Matteo Berrettini non sarà al via del Roland Garros, secondo Slam della stagione, al via sulla terra rossa di Parigi dal prossimo 23 maggio. "Ho aggiornamenti medici positivi, la mano risponde bene alle sollecitazioni, ma andare a Parigi al meglio dei 5 set non sarebbe una scelta congrua. Abbiamo scelto di rientrare sull'erba".

Matteo Berrettini non sarà al via del Roland Garros , secondo Slam del 2022, in programma da lunedì 23 maggio a Parigi. Lo ha comunicato con una nota via social lo stesso giocatore romano, che da lunedì scenderà al n°10 del ranking mondiale dopo aver perso gli ultimi due mesi a causa dell 'infortunio alla mano , che lo ha costretto a un intervento chirurgico . Il finalista di Wimbledon 2021 tornerà in campo per la stagione sull'erba, che culminerà proprio con il Championships (diretta Sky).

"Aggiornamenti medici positivi, tornerò sull'erba"

"Dopo aver ricevuto aggiornamenti molto positivi da parte del mio team medico, sono finalmente tornato ad allenarmi in campo ad alto livello. La mia mano ha reagito benissimo alle sollecitazioni e sto lavorando duramente per ritrovare la forma migliore. Io e il mio team abbiamo comunque deciso che partecipare al Roland Garros dove si gioca al meglio dei 5 set non sarebbe una scelta congrua al percorso fatto fino ad ora.Per questo motivo ho deciso di programmare il mio rientro per la stagione sull'erba. Grazie, come sempre, per il vostro affetto e supporto. Non vedo l'ora di tornare a competere!"