Con un post su Instagram l'azzurro ha comunicato che non prenderà parte ai tornei di Madrid, Monte-Carlo e Roma. La scelta è stata presa in accordo con i medici, dopo l'operazione alla mano a fine marzo: "Abbiamo deciso di non forzare i tempi di recupero. Non partecipare a questi eventi, in particolare Roma, è stata una decisione molto difficile"

Niente Madrid, Monte-Carlo e gli Internazionali d'Italia a Roma. Una scelta difficile, ma necessaria dopo il consulto con i medici. E' stato lo stesso Matteo Berrettini a comunicare il suo forfait, con un post su Instagram: "Seguendo i consigli medici degli esperti, il mio team ed io abbiamo deciso di non forzare i tempi di recupero. Sono quindi costretto a ritirarmi dai tornei di Monte-Carlo, Madrid e Roma, concedendomi quindi il tempo necessario per raggiungere la forma migliore. Non partecipare a questi eventi, in particolare a Roma, è stata una decisione estremamente difficile che tuttavia ritengo essere quella giusta per poter tornare ai massimi livelli. Grazie mille per il vostro supporto. Non vedo l'ora di vedervi presto in campo". A questo punto, pare molto difficile una sua partecipazione al Roland Garros ai massimi livelli, più facile e probabile rivederlo in campo sull'erba. Berrettini aveva dato forfait al torneo di Miami per l'infortunio alla mano destra. A fine marzo l'operazione decisa con lo staff medico per recuperare al meglio.