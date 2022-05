Italy Major Premier Padel, da oggi LIVE su Sky

A Roma la seconda tappa del Premier Padel: da lunedì 23 a domenica 29 maggio tutte le giornate di gara live su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

I campioni del padel al Foro Italico

Tutti i migliori giocatori del mondo si sfidano a partire da oggi sui 5 campi allestiti nel tempio del tennis italiano, che ha incoronato Djokovic per l'ennesima volta solo otto giorni fa al termine di una settimana da record sotto ogni punto di vista. L'ambizione di Italy Major Premier Padel non può certo essere quella di ripetere i numeri del Masters 1000 tennistico, ma nessuno si nasconde. Ci si attende un vero bagno di folla e il weekend già da tempo sold out certifica che il padel fa ormai parte del tessuto sociale.Galàn-Lebron, Navarro-Di Nenno, Belasteguin-Coello e Chingotto-Tello sono le coppie più attese ma, come insegna l'ultima tappa del World Padel Tour in Danimarca, le sorprese sono sempre dietro l'angolo e la speranza è che almeno una arrivi dai nostri ragazzi, ancora indietro rispetto alle super potenze ispanico-argentine ma quanto mai determinati a vendere cara la pelle davanti al pubblico di casa.

Su Sky Sport Tennis live tutte le giornate di gara

Sky Sport Tennis seguirà l'evento dall'inizio, con due partite al giorno in diretta dalle 19 fino a giovedì per poi non perdere nulla nel weekend. Inoltre, sono previsti collegamenti con Sky Sport24 per condire il racconto e respirare l'atmosfera assieme ai tanti ospiti previsti al Foro Italico in questa settimana che probabilmente segnerà un altro passo fondamentale nella crescita del padel a livello globale.