Darderi agli ottavi: O'Connell battuto in due set

Il vincitore dell'Atp 250 di Marrakech ha sconfitto con un doppio 7-6 il lucky loser O'Connell, conquistando la sesta vittoria consecutiva. Agli ottavi di finale, Darderi affronterà Miomir Kecmanovic.

Buona la prima per Luciano Darderi all'Atp 500 di Monaco di Baviera. L'italoargentino ha battuto con il punteggio di 7-6(3), 7-6(3) Christopher O'Connell (ripescato all'ultimo come lucky loser al posto di Jiri Lehecka) in un'ora e 55 minuti di gioco. Sesta vittoria consecutiva per Darderi, che nel corso del primo set è stato bravo ad annullare tre palle break (due nel terzo game, una nel quinto). La sfida è poi continuata al tiebreak, in cui Darderi ha chiuso il set sul punteggio di 7-6(3) in 53 minuti. Nel secondo è stato invece il vincitore dell'Atp 250 di Marrakech a non sfruttare due palle break nel corso del nono game, sul punteggio di 4-4. Inevitabile, anche in questo caso, il tiebreak, in cui l'italoargentino ha avuto ancora la meglio e chiuso il match. Agli ottavi di finale, Darderi affronterà il serbo Miomir Kecmanovic.