Nel video le ultime da Giorgia Mecca, inviata Sky a Monte-Carlo dove, da questo martedì 15 aprile, Jannik Sinner può tornare ad allenarsi nei club affiliati alle federazioni. Ma al Monte-Carlo Country Club non si è visto e non si vedrà perché ha deciso di continuare a lavorare in palestra, concentrandosi sul completamento della preparazione fisica prima del lavoro sul campo. Il ritorno di Sinner è previsto agli Internazionali d'Italia (7-18 maggio, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW).

