Paolini, Alcaraz e non solo: il programma su Sky

Da Barcellona a Monaco di Baviera passando per Stoccarda e Rouen, sarà un martedì di grande tennis sui canali Sky. La lunga giornata tennistica inizierà alle 11 in Germania con Luciano Darderi. Al ritorno in campo dopo il titolo a Marrakech, l'italoargentino sfiderà Jiri Lehecka, n. 26 al mondo. Poi toccherà a Flavio Cobolli, opposto al kazako Shevchenko. Nel primo pomeriggio l'attenzione si sposterà su Barcellona con l'esordio al Godò di Carlos Alcaraz. Tornato n. 2 al mondo dopo il trionfo a Monte-Carlo, lo spagnolo affronterà l'americano Quinn, n. 126 Atp e in tabellone dalle qualificazioni. In campo femminile attesa per Jasmine Paolini, impegnata nel 1° turno del Wta 500 di Stoccarda con la tedesca Eva Lys, in tabellone grazie a una wild card. Per la tennista toscana sarà la prima uscita con il nuovo coach, lo spagnolo Marc Lopez. In programma, infine, anche l'esordio in main draw al Wta 250 di Rouen per Camilla Rosatello contro l'americana Parks.