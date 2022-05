Ostapenko-Bronzetti 6-1, 6-4

Finisce subito l’avventura di Lucia Bronzetti al Roland Garros. L’italiana, reduce dalla semifinale nel WTA 250 di Rabat, si è arresa a una straripante Jelena Ostapenko che si è imposta con il punteggio di 6-1, 6-4. Come prevedibile, a dettare il ritmo partita è la lettone, capace di alternare vincenti clamorosi a svirgolate da matita blu. Infatti, dopo i primi sei game, il bilancio tra vincenti ed errori non forzati recita 0-0 per la Bronzetti contro 10-5 per la Ostapenko. Il problema, però, è che dopo 20 minuti l’italiana è già sotto di due break, travolta dal pressing asfissiante imposto dalla campionessa al Roland Garros nel 2017. Al momento di chiudere il set, la lettone non trema: game di servizio tenuto a 15 e rapido 6-1 per archiviare un primo parziale in cui la Ostapenko ha messo a segno 16 vincenti su 40 punti giocati in totale.

Il secondo set richiederebbe un cambio di rotta immediato, ma la Bronzetti è di nuovo in affanno già dal primo game. Non basta mettere a segno il primo ace nel match sul 40-40: alla seconda palla break, la classe 1997 di Riga toglie di nuovo il servizio all’italiana e vince il sesto gioco di fila. Sull’1-0 15-15 Lucia mette a segno il primo vincente di una partita che sembra compromessa, ma la Ostapenko non è in vena di regali e conferma il break a 30. I vincenti aumentano sul pallottoliere e la lettone sale sul 3-0 con doppio break, salvo, però, distrarsi e restituirne subito uno. Improvvisamente la campionessa al Roland Garros nel 2017 inizia a perdere certezze, tanto da rischiare la rottura prolungata. Annullata una palla break sul 3-2, però, la Ostapenko si rimette sui binari giusti e, grazie a un paio di punti rapidi, sale 4-2. La partita si avvia verso le battute finali e la ventiquattrenne di Riga chiude al secondo match point in un’ora e nove minuti di gioco. La Ostapenko, adesso, è in rotta di collisione al terzo turno con Simona Halep e agli ottavi di finale con Iga Swiatek, con la polacca che è imbattuta da 29 partite, ma che ha perso l’ultimo match in stagione proprio contro la lettone nel WTA 500 di Dubai.