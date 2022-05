Cerundolo aggredisce un tassista a Parigi: fermato

Un tassista parigino ha sporto denuncia contro il tennista argentino Francisco Cerundolo, appena eliminato dal Roland Garros. Secondo la deposizione il giocatore lo avrebbe schiaffeggiato dopo avergli rifiutato la corsa in auto per mancanza di spazio nella sua vettura. E' stato fermato in albergo dalla polizia

Cerundolo fermato dalla polizia in albergo

Il tassista avrebbe raccontato alla polizia che Cerundolo, e le altre 4 persone con cui si accompagnava, "erano in stato di ebbrezza". Il tennista avrebbe insistito per salire sull'auto in 5 proponendo all'uomo anche di pagare di più la corsa ma poi, di fronte al rifiuto del tassista sarebbe "diventato aggressivo". L'uomo avrebbe dichiarato di aver ricevuto uno schiaffo dal tennista argentino e poi una gomitata accidentale da uno degli altri quattro uomini che tentavano di separarli. Una pattuglia della polizia sul posto è intervenuta e in un albergo a poca distanza ha fermato, pochi minuti dopo, il tennista e un secondo uomo.