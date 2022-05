Colpo di scena al Roland Garros, dove il 19enne danese Holger Rune elimina agli ottavi il finalista del 2021, Stefanos Tsitsipas. Sfiderà Casper Ruud, che ha superato in quattro set Hurkacz. Stasera c'è Medvedev-Cilic. Il torneo in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Holger Rune nella storia: battendo il finalista del 2021 e quarta testa di serie del seeding, Stefanos Tsitsipas, il 19enne diventa il primo danese a qualificarsi per i quarti di finale di uno Slam. Il n°40 del ranking ATP sfiderà mercoledì Casper Ruud, ottava testa di serie del seeding, che vola tra i primi otto di uno Slam per la prima volta in carriera dopo la vittoria in quattro set contro il polacco Hubert Hurkacz.