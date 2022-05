La cronaca del match

La partita inizia male per Camila che perde subito il servizio in apertura di match e poi rischia di finire sotto 0-3 con doppio break di svantaggio. Passato lo spavento, la Giorgi sembra scuotersi e avrebbe la chance per il controbreak sia nel quarto che nel sesto game. La Kasatkina, però, gioca con intelligenza e il peso delle occasioni non sfruttate si riflette sull’italiana che subisce un altro break e manda la russa a servire per il parziale, che la testa di serie numero 20 chiude al primo set point utile.



Il canovaccio di partita non cambia nel secondo set. La Giorgi continua a soffrire al servizio e deve annullare una palla break già in apertura di parziale. Sull’1-1, però, la Kasatkina è cinica e mette a segno il break con il quale si garantisce il controllo sul match. Il vantaggio acquisito paradossalmente irrigidisce la russa che nel game successivo rischia la rimonta da 40-15. La testa di serie numero 20, però, si salva annullando anche due palle break. La Giorgi è sempre più fuori dalla partita e nel game successivo perde nuovamente il servizio, di fatto compromettendo ogni speranza di rimonta. Il match non regala ulteriori emozioni, se non per un’altra palla break sprecata dall’italiana nell’ultimo game, e la russa chiude la partita con un altro 6-2 al primo match point utile.



Kasatkina torna ai quarti del Roland Garros

La Kasatkina torna nei quarti di finale al Roland Garros quattro anni dopo quel magico 2018 durante il quale raggiunse anche la finale a Indian Wells e i quarti di finale a Wimbledon, garantendosi poi l’ingresso in top ten a fine anno.