Cinà ko a testa alta: Korda vince in tre set

Cinà lotta alla pari per due set con Korda, poi cede al terzo. In serata toccherà a Cobolli contro Rune. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio

Federico Cinà saluta a testa alta il Masters 1000 di Madrid. Dopo la vittoria su Wong - la seconda in carriera nel circuito Atp - il 18enne palermitano ha perso al 2° turno contro il n. 24 al mondo Sebastian Korda con lo score di 6-3, 3-6, 6-1 in un'ora e 40 minuti di gioco. Un'ottima prova da parte di Cinà che per due set ha giocato alla pari con un top 30, riuscendo anche a vincere il secondo parziale grazie a un notevole cambio di marcia rispetto al primo set. Qualità e personalità da parte del tennista azzurro che, però, ha pagato dazio nel terzo set, quando Korda ha alzato il livello per chiudere l'incontro. Il break subito in apertura (alla terza palla break dopo 14 punti giocati) indirizza il parziale in cui Cinà riesce a conquistare soltanto un game. Federico lascia al torneo con buone sensazioni in vista degli Internazionali d'Italia dove sarà ancora in tabellone grazie a una wild card.