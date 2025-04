Cinque azzurri a Madrid: è super sabato su Sky

Alla Caja Magica sarà un super sabato di tennis azzurro, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Cinque azzurri in campo, con il debutto di Musetti e Berrettini. Riflettori puntati su Arnaldi-Djokovic, impegnati anche Sonego e Darderi

C'è un super sabato all'orizzonte al Masters 1000 di Madrid , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sono cinque gli azzurri oggi impegnati alla Caja Magica nel secondo turno. Si parte da Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il carrarino torna in campo dopo la finale a Monte-Carlo e affronterà l'argentino Etcheverry , n. 51 al mondo. Un test importante per capire le condizioni di Lorenzo che aveva saltato Barcellona per un problema alla gamba destra. Berrettini, invece, inizierà il cammino a Madrid contro l'americano Giron che l'ha battuto nei due precedenti (Bercy 2020 e Halle 2024). L'attesa è poi per il big match che attende Matteo Arnaldi , impegnato contro Novak Djokovic sul Manolo Santana Stadium. Sarà un confronto inedito per il tennista ligure che troverà un Nole ancora a caccia della prima vittoria stagionale sulla terra rossa, al ritorno alla Caja Magica dopo due anni di assenza. Completano il "programma azzurro" le sfide di Lorenzo Sonego e Luciano Darderi , rispettivamente opposti ad Alex De Minaur e Frances Tiafoe.

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.