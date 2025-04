Musetti al 3° turno: Etcheverry battuto in 2 set

Musetti vince e convince all'esordio alla Caja Magica: Etcheverry battuto con il punteggio di 7-6, 6-2 in un'ora e 47 minuti. Alla prima vittoria a Madrid dal 2022, Lorenzo attende Tsitsipas o Struff. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio RISULTATI LIVE - PROGRAMMA

Tre anni dopo l'ultima volta, Lorenzo Musetti torna a vincere un match al Masters 1000 di Madrid. Un successo che vale il 3° turno alla Caja Magica, quello centrato contro Tomas Etcheverry, n. 51 al mondo, con il punteggio di 7-6, 6-2 in un'ora e 47 minuti di gioco. La sesta vittoria nelle ultime sette partite per Musetti, bravo a risolvere una sfida che stava per complicarsi nel tiebreak del primo set, in cui era sotto 3-1. Il carrarino ha dimostrato maturità e qualità nei colpi, confermando i progressi fatti vedere a Monte-Carlo.

Il racconto del match La partita inizia bene per Musetti che ottiene il break di vantaggio nel quarto gioco. Etcheverry concede due palle break con un doppio fallo, Lorenzo sfrutta la prima giocando uno splendido rovescio vincente al termine di uno scambio prolungato. L'argentino, però, gioca un primo set di grande sacrificio e nel settimo game recupera il break grazie a due errori consecutivi di Musetti con il dritto da 15-30. Si arriva così al tiebreak, in cui Lorenzo si ritrova sotto 3-1. Da quel momento, però, cambia marcia e vince sei punti consecutivi che valgono il set. Nel secondo set la partita ruota attorno al quinto game: qui Musetti riesce a conquistare il break alla sesta occasione, dopo 12 punti giocati in quasi 10 minuti. Da qui in poi la partita è in discesa per l'azzurro che ottiene un altro break nel settimo gioco e chiude l'incontro.