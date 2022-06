E' tempo di quarti di finale al torneo ATP 250 di Stoccarda. Sull'erba tedesca va in scena un derby tutto italiano tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, al primo incrocio a livello ATP. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

A Stoccarda vanno in scena i quarti di finale del torneo ATP 250 “Boss Open”. Sull'erba tedesca il programma prevede un derby azzurro molto atteso: Matteo Berrettini, numero 10 del ranking e testa di serie n°2 del seeding, affronta Lorenzo Sonego, 32 del ranking e sesto favorito del seeding. Il torinese, dopo aver battuto in due set il francese Benoit Paire, si è imposto sul tedesco Jan-Lennard Struff. Per Matteo, al rientro in campo dopo quasi tre mesi di assenza per l'infortunio alla mano, esordio vincente in tre set contro il moldavo Radu Albot, n,121 ATP, proveniente dalle qualificazioni. "Matteo è come un fratello, sarà difficile come sempre giocare contro un amico", le parole di Sonego, che con Berrettini è cresciuto fin dalle giovanili e ora è suo compagno di Davis con la maglia dell'Italia.