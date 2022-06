Matteo Berrettini avanza al 2° turno del torneo ATP 500 del Queen's, di cui è campione in carica. L'azzurro batte al debutto un avversario ostico come Daniel Evans, superato 6-3, 6-3. In campo ora Sonego contro Kudla: in caso di successo, sarà nuovamente derby azzurro come a Stoccarda. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

