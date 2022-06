Atp Queen's, fino a domenica in diretta su Sky

Da lunedì 13 a domenica 19 giugno su Sky appuntamento in diretta con il torneo maschile ATP 500 “Cinch Championships” di Londra.

Più conosciuto come Il Queen’s, l’evento londinese è da sempre considerato un vero e proprio banco di prova per chi lo disputa, in vista dell’attesissimo Wimbledon (a fine giugno live su Sky e in streaming su NOW), dato che anche in questa occasione si gioca sull’erba.

Il torneo andrà in onda su Sky Sport Tennis (canale di riferimento), Sky Sport Uno e anche in streaming su NOW.

Telecronache affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Fabio Tavelli, affiancati nel commento da Raffaella Reggi.

A parte qualche defezione eccellente, come quella dello spagnolo Alcaraz, tabellone principale di livello, che vede inseriti, al momento, anche tre italiani, con Matteo Berrettini che proverà a difendere il titolo conquistato nella passata edizione. Con lui, a Londra, ci saranno anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti.

Oltre agli italiani, tra i nomi di spicco presenti al Queen’s Club di Londra figurano anche quelli del norvegese Casper Ruud, numero uno del tabellone, del britannico Cameron Norrie, finalista con Berrettini nel 2021, del canadese Denis Shapovalov, dell’americano Reilly Opelka, dello scozzese Andy Murray e del kazako Alexander Bublik.

Al primo turno Berrettini se la vedrà con il britannico Daniel Evans, Musetti con Murray, Sonego con Bublik.

La programmazione su Sky Sport

Lunedì 13 giugno

dalle 13 alle 21 Prima giornata in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (fino alle 20.45 anche Sky Sport Uno)

Martedì 14 giugno

dalle 13 alle 21 Seconda giornata in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (fino alle 20.45 anche Sky Sport Uno)

Mercoledì 15 giugno



dalle 13 alle 21 Terza giornata in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Giovedì 16 giugno

dalle 13 Ottavi di finale in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (fino alle 20 anche Sky Sport Uno)

Venerdì 17 giugno

ore 13 Primo quarto di finale in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 15 Secondo quarto di finale in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 17 Terzo quarto di finale in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 19 Quarto quarto di finale in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sabato 18 giugno

ore 14 Prima semifinale in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 16 Seconda semifinale in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (dalle 16.15 anche su Sky Sport Uno)

Domenica 19 giugno

ore 14.30 Finale in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (disponibile su Sky Go, anche in HD)